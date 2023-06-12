



В Южной Корее арестованы десятки человек за корпоративный шпионаж

Полиция Южной Кореи арестовала 77 человек, причастных к 35 делам о подозрении в промышленном шпионаже, возбужденным в ходе недавнего общенационального расследования, сообщило информационное агентство Yonhap в воскресенье, 11 июня.



В большинстве случаев речь идет только о местных компаниях, хотя восемь из них были связаны с утечкой технологических секретов в Китай или другие страны, сообщает Yonhap со ссылкой на Национальное полицейское управление.



По информации полиции, число международных дел вдвое больше, чем было возбуждено после аналогичного расследования, проведенного год назад

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В отчете говорится, что один подозреваемый был арестован за утечку конфиденциальной корпоративной информации при переходе от южнокорейского работодателя в китайскую компанию, которая пообещала сотни миллионов вон для покрытия расходов на жилье, обучение и проживание в обмен на информацию.

