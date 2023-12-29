



В ВОЗ бьют тревогу: ситуация в Газе стремительно ухудшается

Всемирная организация здравоохранения выразила "обеспокоенность" по поводу ухудшающейся гуманитарной ситуации в Газе.



"ВОЗ чрезвычайно обеспокоена тем, что новое перемещение людей приведет к еще большей нагрузке на медицинские учреждения на юге, которые изо всех сил пытаются удовлетворить огромные потребности населения", - сказал представитель ВОЗ Ричард Пиперкорн.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По его словам, в Газе остро ощущается нехватка продовольствия. Уточняется, что голодные люди останавливают конвои ВОЗ в надежде найти еду.



"Это вынужденное массовое перемещение людей также приведет к еще большей перенаселенности, повышенному риску инфекционных заболеваний и еще больше затруднит доставку гуманитарной помощи", — предупредил он.