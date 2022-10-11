



В Великобритании судят медсестру-убийцу младенцев

В Великобритании начался суд над медсестрой перинатального центра, которая обвиняется в умышленном убийстве семерых малышей и в покушении на убийство еще 10 новорожденных.



Следствие утверждает, что медсестра Люси Летби, работавшая в в неонатальном отделении Честера медсестрой по уходу за недоношенными детьми с 2015 по 2016 год, умышленно убила семь младенцев. Сообщается, что дети в период ее работы стали чаще умирать от сердечной и легочной недостаточности, их невозможно было реанимировать.



Следователи доказали, что время смерти младенцев совпадало с графиком дежурств Люси.



Позже выяснилось, что обвиняемая губила детей инсулином или же вводила им в вены воздух. После своих кровожадных покушений она отслеживала "результат" через соцсети семей своих жертв.



В рамках расследования Люси уже дважды арестовывали, но отпускались под залог. Окончательно ее арестовали в 2019 году и с тех пор она находится под стражей.

