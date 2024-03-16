



В Украине оценили рейд проукраинских добровольцев в РФ

Российские добровольческие силы в составе легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона", проникнувшие на территорию РФ, не намерены останавливаться в ближайшее время.



Такой прогноз в эфире телемарафона озвучил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины.



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По его прогнозу, проукраинские добровольцы будут делать в России для восстановления справедливости все, на что им хватит сил.



"Насколько нам известно, они не собираются заканчивать в ближайшее время и будут делать все, на что им хватит сил. А как мы видим за последнее время, сил у них достаточно для того, чтобы, скажем так, достичь ограниченных целей. Что будет дальше – посмотрим", – подчеркнул он.