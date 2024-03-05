



В Турции задержаны десятки подозреваемых в связях с ИГИЛ

Силовики задержали в Турции задержали 51 человека, подозреваемого в связях с террористической организацией ИГИЛ



Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая.



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По его словам, контртеррористическая операция проводилась в 17 провинциях Турции.



"Наша борьба за мир, единство и солидарность будет продолжаться до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист", - сказал министр.

