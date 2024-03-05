Новости » Происшествия
В Турции задержаны десятки подозреваемых в связях с ИГИЛ
05.03.2024 16:40 Алина Груднева

В Турции задержаны десятки подозреваемых в связях с ИГИЛ

Силовики задержали в Турции задержали 51 человека, подозреваемого в связях с террористической организацией ИГИЛ

Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По его словам, контртеррористическая операция проводилась в 17 провинциях Турции.

"Наша борьба за мир, единство и солидарность будет продолжаться до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист", - сказал министр.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы