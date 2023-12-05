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В Турции произошло масштабное ДТП из-за густого тумана
05.12.2023 10:17 Алина Груднева

В Турции произошло масштабное ДТП из-за густого тумана

В турецком городе Агры произошло масштабное ДТП с участием семи транспортных средств.

По данным местного издания TRT haber, авария произошла в результате плотного тумана, из-за которого была плохая видимость на дороге.

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По предварительным данным, пострадали как минимум 19 человек. В ДТП участвовали три микроавтобуса, грузовик и легковые автомобили.

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