



В Турции произошло масштабное ДТП из-за густого тумана

В турецком городе Агры произошло масштабное ДТП с участием семи транспортных средств.



По данным местного издания TRT haber, авария произошла в результате плотного тумана, из-за которого была плохая видимость на дороге.



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По предварительным данным, пострадали как минимум 19 человек. В ДТП участвовали три микроавтобуса, грузовик и легковые автомобили.

Ağrı'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı.https://t.co/VgsTB6bLpF pic.twitter.com/d9quCc9tDO — TRT HABER (@trthaber) December 5, 2023