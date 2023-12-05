В Турции произошло масштабное ДТП из-за густого тумана
В турецком городе Агры произошло масштабное ДТП с участием семи транспортных средств.
По данным местного издания TRT haber, авария произошла в результате плотного тумана, из-за которого была плохая видимость на дороге.
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По предварительным данным, пострадали как минимум 19 человек. В ДТП участвовали три микроавтобуса, грузовик и легковые автомобили.
Ağrı'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı.https://t.co/VgsTB6bLpF pic.twitter.com/d9quCc9tDO— TRT HABER (@trthaber) December 5, 2023
Sis zincirleme kaza getirdi— Kent04.com (@Kent04Com) December 4, 2023
Ağrı’da sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.
AYRINTILAR GELECEK!.. pic.twitter.com/QUNacDeKZG