



В Тунисе нашли 70 утонувших мигрантов, места в моргах не хватает

Береговая охрана нашла тела не менее 70 утонувших мигрантов в прибрежных водах Туниса.



В в моргах не хватает места, а власти изо всех сил пытаются сдержать рост числа нелегальных мигрантов, сообщили официальные лица в понедельник.



Еще две лодки затонули в понедельник недалеко от прибрежного города Сфакс, сообщил агентству Reuters местный судебный чиновник Фаузи Масмуди.



"Морги в больницах Сфакса перегружены из-за большого количества трупов мигрантов. Это угроза общественному здоровью", — сказал Масмуди.



По его словам, с пятницы были обнаружены тела по меньшей мере 70 африканских мигрантов, пытавшихся пересечь Средиземное море в Европу, что в два с лишним раза больше, чем ранее предполагалось береговой охраной (31 человек).



Он добавил, что с кораблей, затонувших в понедельник, удалось спасти не менее 47 человек.



Тунис сменил Ливию в качестве основного пункта отправления для людей, спасающихся от бедности и конфликтов в Африке и на Ближнем Востоке в надежде на лучшую жизнь в Европе.



Национальная гвардия Туниса заявила в этом месяце, что более 14 000 мигрантов, в основном из стран Африки к югу от Сахары, были перехвачены или спасены за первые три месяца года, что в пять раз больше, чем за тот же период прошлого года.

