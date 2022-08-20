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В TikTok заблокировали аккаунт участника Kalush Orchestra из-за жалоб россиян
20.08.2022 04:28 Евгения Маркова

В TikTok заблокировали аккаунт участника Kalush Orchestra из-за жалоб россиян

Группа-победитель "Евровидения-2022" Kalush Orchestra сообщила возмутительную новость.

Так, одному из участников Kalush Orchestra, MC kilimmen, заблокировали аккаунт в TikTok.

Информация об этом появилась на официальном Telegram-канале коллектива. Причиной блока стали массовые жалобы российских пользователей соцсети.

Также команда Kalush Orchestra обратилась к своим поклонникам с просьбой помочь разблокировать аккаунт – участники оставили на своем канале инструкцию, как это сделать: написать в техническую поддержку ТикТок с соответствующей просьбой.
 

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