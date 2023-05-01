



В Тайбе зарезали молодую женщину и двух малышей



26-летняя женщина, шестимесячный ребенок и двухлетний малыш были убиты в ночь на 1 мая в Тайбе. Они были найдены без признаков жизни и со следами насилия на теле, бригадам MDA, вызванным на место происшествия, пришлось констатировать их смерть на месте.



Полиция арестовала мужчину в возрасте 30 лет по подозрению в том, что он зарезал свою жену и двух сыновей в собственном доме.



"Когда мы прибыли на место происшествия, зрелище было шокирующим", - сказал Мохаммад Араки, фельдшер MADA. "Мы увидели женщину, младенца и малыша без сознания со следами насилия. Мы провели медицинские тесты и попытались спасти их, но они были без признаков жизни, и, к сожалению, у нас не было выбора, кроме как констатировать смерть всех троих".