



В таиландской тюрьме зарезали сына Мавроди



Из Таиланда недавно поступило сообщение о том, что в тюрьме там оказался россиянин Максим Мернес. Сегодня стало известно, что Мернеса убили.

Молодой человек был известен не только как пропагандист (и, конечно же, продавец) криптовалют, но и как внебрачный сын главного мошенника перестройки, создателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди. Правда, официально махинатор нигде этого не признавал. Хотя за несколько лет до своей смерти, в 2018 году, он и его внебрачный сын развивали «бизнес» совместно в Африке.



В Таиланде Мернес жил несколько последних лет, активно рекламируя криптовалюты и возможности на них заработать. Переезд в Таиланд он объяснял тем, что когда-то купил по дешевке несколько биткоинов, которые затем резко поднялись в цене.



Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что называвший себя криптомиллионером Мернес продолжил дело отца и привлекал деньги незадачливых инвесторов в разного рода криптобиржи, обещая людям баснословную прибыль. Судя по тому, что собственных средств у «миллионера» не хватило даже на залог, все его начинания были банальными финансовыми пирамидами.



Власти страны начали расследование обстоятельств гибели россиянина. Среди версий — конфликт между заключенными, а также убийство, совершенное наемником по заказу кого-то из вкладчиков пирамид Мернеса.