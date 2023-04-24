



В Судане атакована тюрьма, где содержался свергнутый экс-президент

В столице Судана Хартуме Силы быстрого реагирования RSF атаковали тюрьму Копер, где удерживали бывших лидеров режима Омара аль-Башира и самого экс-президента. Об этом пишет Sudan Post. Местонахождение самого аль-Башира пока неизвестно.



По словам очевидцев, вооруженные представители RSF ворвались в тюрьму и освободили тысячи заключенных. Среди них было несколько чиновников режима аль-Башира, которых удерживали по обвинениям в коррупции и других преступлениях, в частности, захвате власти в 1989 году. Был ли среди освобожденных заключенных Аль-Башир, пока неизвестно.



Агентство Al Araby сообщило, что аль-Башир скрылся из тюрьмы.



“Свергнутый президент Судана Омар аль-Башир скрылся из тюрьмы Копер к северу от Хартума в сопровождении большого количества заключенных”, — говорится в сообщении Al Araby.



Омар Хассан Ахмед аль-Башир пришел к власти после военного переворота в 1989 году и управлял страной 30 лет. 4 марта 2009 г. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Омара аль-Башира, хотя Судан так и не признал этого решения. Экс-президент обвинялся в преступлениях против человечества, военных преступлениях и геноциде в регионе Дарфур.



В 2019 году его отстранили от власти, а в 2021 году свергли пришедшее к власти после него переходное правительство. С 2021 года страной начал руководить Военный совет.



15 апреля 2023 г. в Судане состоялась еще одна попытка военного переворота. Силы быстрого реагирования RSF начали бои против армии Судана в Хартуме и других ключевых городах. RSF выступает против действующего правительства и говорит, что “стремится установить в стране демократию”.