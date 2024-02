В Стамбуле напали на здание суда

Во вторник, 6 февраля, два человека напали на здание суда в Стамбуле.



По предварительным данным, ранения получили пять человек.



Среди пострадавших есть полицейские. Мужчина и женщина, которые совершили нападение, были ликвидированы. По факту атаки начато расследование.

BREAKING: *SHOOTING* Reports of multiple people shot outside a courthouse in Caglayan area of Istanbul, Turkey pic.twitter.com/kN9tFF8mwC