



В США подтвердили попытки хуситов атаковать американские корабли

Центральное командование США подтвердило информацию о том, что йеменские хуситы пытались атаковать американские военные корабли в Красном море.



Уточняется, что две попытки атаки были совершены 6 апреля.



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Американские военные и силы союзников перехватили дроны и противокорабельную ракету хуситов.



Также в рамках самообороны была уничтожена еще одна ракета на территории Йемена, которая несла непосредственную угрозу. Ущерба и пострадавших в результате очередной атаки хуситов нет.



Ранее военный представитель поддерживаемой Ираном группировки похвастался, что по кораблям в Красном море были запущены ракеты и дроны.