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В США подтвердили попытки хуситов атаковать американские корабли
07.04.2024 18:50 Алина Груднева

В США подтвердили попытки хуситов атаковать американские корабли

Центральное командование США подтвердило информацию о том, что йеменские хуситы пытались атаковать американские военные корабли в Красном море.

Уточняется, что две попытки атаки были совершены 6 апреля.

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Американские военные и силы союзников перехватили дроны и противокорабельную ракету хуситов.

Также в рамках самообороны была уничтожена еще одна ракета на территории Йемена, которая несла непосредственную угрозу. Ущерба и пострадавших в результате очередной атаки хуситов нет.

Ранее военный представитель поддерживаемой Ираном группировки похвастался, что по кораблям в Красном море были запущены ракеты и дроны.

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