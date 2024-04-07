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Хуситы похвастались новыми атаками в Красном море
07.04.2024 17:20 Алина Груднева

Хуситы похвастались новыми атаками в Красном море

Хуситы похвастались очередным запуском ракет и беспилотников в Красном море.

Военный представитель поддерживаемой Ираном йеменской группировки Яхья Сари объявил, что запуски осуществлялись по британскому кораблю и двум израильским кораблям, а также по ряду американских фрегатов.

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По его словам, нападения, о которых идет речь, проводились в течение последних 72 часов.

Ранее в Эйлате сработало оповещение о проникновении вражеских БПЛА, однако позже Служба тыла сообщила, что это была ложная идентификация.

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