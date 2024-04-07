Хуситы похвастались новыми атаками в Красном море
Хуситы похвастались очередным запуском ракет и беспилотников в Красном море.
Военный представитель поддерживаемой Ираном йеменской группировки Яхья Сари объявил, что запуски осуществлялись по британскому кораблю и двум израильским кораблям, а также по ряду американских фрегатов.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
По его словам, нападения, о которых идет речь, проводились в течение последних 72 часов.
Ранее в Эйлате сработало оповещение о проникновении вражеских БПЛА, однако позже Служба тыла сообщила, что это была ложная идентификация.