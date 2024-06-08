



В Сирии в результате подрыва автомобиля погибли двое проиранских бовиков

В результате взрыва автомобиля уничтожены двое проиранских боевиков в сирийском городе Дейр-эз-Зор.



Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.



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Уточняется, что взрывное устройство сработало во внедорожнике возле иранского культурного центра.



Ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за подрыв автомобиля. Сирийские СМИ, традиционно, обвиняют во всем Израиль.



По данным центра, правительственные силы и группы, поддерживаемые Ираном, установили кордон безопасности вокруг места нападения.