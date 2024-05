В Швеции разогнали пропалестинскую акцию в кампусе университета

В Швеции полиция расчистила палаточный лагерь, установленный пропалестинскими студентами в кампусе.



Демонстранты занимали территорию возле Лундского университета с 16 мая.



Около 40 человек задержаны за неподчинение полиции. Всего в палаточном лагере находились около 100 человек.





Sweden again - This time is at Lund University and Lund City encampment!!! The students had been forced to wake up from sleep at 5am and the policeforces cleaned up their tent. See if this is moral.Swedish had been known as a calm people compared to to Denmark. But due to Zionism… pic.twitter.com/IV9H5IBg2k