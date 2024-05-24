



В Румынии арестован подозреваемый в шпионаже в пользу РФ

В Румынии арестован гражданин страны, подозреваемый в шпионаже в пользу РФ.



По данным Digi24, по версии следствия, мужчина фотографировал военные колонны, проходившие через Румынию, и передавал данные через российское посольство.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Выяснилось, что, начиная с 2022 года, он осуществлял наблюдение за некоторыми военными объектами Румынии или НАТО, расположенными в окрестностях города Тульча, собирал информацию военного характера и фотографировал военную боевую технику и передвижения личного состава в приграничной зоне с Украиной, которую посылал дипломатам из посольства Российской Федерации в Бухаресте", – сказано в сообщении.



Апелляционный суд Бухареста вынес решение об аресте обвиняемого на 30 дней. Расследование продолжается.