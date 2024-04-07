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В российском Ейске поражены самолет-амфибия и четыре Су-30
07.04.2024 17:58 Алина Груднева

В российском Ейске поражены самолет-амфибия и четыре Су-30

В ходе операции в российском Ейске, которая была проведена при посредничестве Главного управления разведки Минобороны Украины 5 апреля, на аэродроме были поражены в общей сложности семь самолетов.

Об этом сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в ГУР.

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"Охрана аэродрома осуществлялась силами 726 учебного центра 51 дивизии ПВО РФ. Для отражения атаки был использован зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" и стрелковое оружие. Впрочем, пяти украинским "птичкам" удалось прорвать плотную оборону и преодолеть попытки подавления средствами РЭБ", - сообщил источник.

По его словам, поражен самолет-амфибия БЕ-200, а также четыре Су-30СМ. Помимо прочего, повреждения получили еще два военно-транспортных и дизельная подстанция.

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