



В России в центре для нелегалов умер американец

Гражданин США Гарри Митчелл умер в краснодарском центре для нелегальных мигрантов, об этом сообщает издание “Коммерсантъ”.



Американца обнаружили в одном из помещений центра, где он, как утверждается, совершил самоубийство. Митчелла собирались депортировать из России якобы из-за того, что у него не было российского полиса медицинского страхования.



При этом покойный был уверен, что медицинская страховка у него есть, ведь его так уверили в его страховой компании перед путешествием в Россию. Митчелл признал свою вину в административном правонарушении.



По сведениям, которые можно почерпнуть из судебного акта, 56-летний Эрнест Гарри Митчелл был задержан 17 ноября во время проверки документов, осуществленной ОМВД по Сочи. В итоге Центральный районный суд Сочи присудил Митчеллу штраф в размере 3 тысяч рублей и выдворение с территории РФ. До этого, согласно постановлению суда, он должен был содержаться в центре временного содержания иностранцев, который находится в Гулькевичском районе Краснодарского края.

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Существует, впрочем, еще одна версия. Митчелла якобы задержали после попытки выехать в Абхазию с незадекларированными денежными средствами.

