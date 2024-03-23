



В России опровергли наличие гражданства РФ у задержанных из-за теракта

Министерство внутренних дел России опровергло информацию о том, что задержанные по подозрению в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" имели гражданство РФ.



"Данные сведения не соответствуют действительности. Все они являются иностранными гражданами", - сказано в официальном заявлении.



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Уточняется, что миграционные подразделения МВД и ФСБ устанавливают, сколько времени каждый из четырех задержанных находился на территории России.