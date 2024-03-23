Новости » Происшествия
В России опровергли наличие гражданства РФ у задержанных из-за теракта
23.03.2024 17:21 Алина Груднева

В России опровергли наличие гражданства РФ у задержанных из-за теракта

Министерство внутренних дел России опровергло информацию о том, что задержанные по подозрению в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" имели гражданство РФ.

"Данные сведения не соответствуют действительности. Все они являются иностранными гражданами", - сказано в официальном заявлении.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Уточняется, что миграционные подразделения МВД и ФСБ устанавливают, сколько времени каждый из четырех задержанных находился на территории России.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы