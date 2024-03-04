



В России неизвестные подорвали железнодорожный мост, движение парализовано

В понедельник утром, 4 марта, в Самарской области неизвестные взорвали опору железнодорожного моста. Украинская разведка сообщает, что эту железнодорожную ветку использовали для перевозки боеприпасов и в ближайшие недели мостом не могут пользоваться.



"Железнодорожная ветка использовалась государством-агрессором для транспортировки военных грузов, в частности инженерных боеприпасов, произведенных заводом АО "Полимер" в городе Чапаевск Самарской области. Учитывая характер повреждений железнодорожного моста, его использование в ближайшие несколько недель - невозможно", - сообщили в ГУР.



Telegram-каналы сообщают, что неизвестные взорвали опору моста через реку Чапаевку на перегоне Звезда - Чапаевск. По информации очевидцев, звук взрыва был слышен около 6:15 утра по местному времени.



Движение поездов по мосту приостановлено. На данный момент задерживается четыре поезда. В регионе объявлен план "Загорск". На месте работают спецслужбы. Отмечается, что металлоконструкции моста повреждены.



Российские СМИ со ссылкой на комментарий экстренных служб РФ подтвердили, что опору моста взорвали. В Куйбышевской железной дороге сообщают, что пять поездов задерживаются из-за "незаконного вмешательства" в работу железной дороги.

ГУР МО Украины подтвердило факт вывода из строя железнодорожного моста. Сообщается, что около 6:00 мост был поврежден путем подрыва его силовых конструкций.