



В России на территории мемориала жертвам войн и репрессий поставили бюст Сталина

В Тверской области в мемориальном комплексе жертвам войн и репрессий “Медное”, где захоронены польские военнопленные и репрессированные граждане Советского союза, готовятся открыть выставку с бюстом Иосифа Сталина, сообщает “Горизонтальная Россия” со ссылкой на тверского активиста Даниила Корпусова.



Помимо Сталина в комплексе монтируют памятники Владимиру Ленину, Феликсу Дзержинскому и Михаилу Калинину. Согласно фотографиям активиста, открытие выставки запланировано на 19 октября. На сайте комплекса “Медное” о выставке не сообщается.



“Теперь лжецы стали искуснее – они не сносят памятники и не заставляют забывать. Они забалтывают. А потом, когда “все не так однозначно“ достигнет своего апогея, можно и усатого упыря засунуть. Чтобы любой, кто волею судеб попадет в место памяти, увидел не трагедию тысяч загубленных жизней, а пестрый винегрет из колхозных активностей и исторических документов”, – написал Корпусов, добавив, что на территории комплекса уже много лет находится уголок Юнармии со стрельбищем.



Выставка организована по указанию Государственного центрального музея современной истории и нового директора комплекса “Медное” Александра Чуносова.