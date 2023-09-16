



В России гаишники устроили перестрелку с пьяным росгвардейцем

Днем, 16 сентября, в российском Курске гаишники устроили перестрелку с сотрудником Росгвардии, при котором был автомат Калашникова.



По данным российских СМИ, стрельба завязалась из-за того, что мужчина отказался останавливать транспортное средство по их требованию.



Утверждается, что росгвардеец гнал по городу, не замечая никого на своем пути. На требование гаишников остановиться, он упер педали в пол и поехал дальше, в связи с чем завязалась погоня.



Предполагается, что сотрудник Росгвардии сел за руль пьяным. Когда его все же удалось остановить, он выхватил автомат Калашникова, передернул затвор, но в этот момент сотрудники ДПС в него выстрелили. Нарушителя госпитализировали. Начато расследование.



