



В РФ загорелся ракетный корабль "Серпухов", – СМИ

В понедельник днем, 8 апреля, стало известно о пожаре на российском ракетном корабле "Серпухов". Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, ЧП произошло в Калининградской области.



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"Серпухов" – малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М", является пятым кораблем серии – имеет серьезные повреждения, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в украинских спецслужбах, уточняя, что пожар на борту произошел 7 апреля.



Известно, что горел ракетоноситель в военно-морской базе "Балтийск" в Калининградской области РФ. Что стало причиной возгорания источник не уточняет.



Что известно об этом корабле

"Серпухов" - это малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М". До конца 2016 года был в составе Черноморского флота. С 2017 года - Балтийский флот.

Корабль назван в честь города Серпухов и был спущен на воду 3 апреля 2015 года.

Водоизмещение - 949 т, длина - 74,1 м, ширина - 11 м, высота - 6,57 м, осадка - 2,6 м. Экипаж - 32 человека. Максимальная скорость - 25 узлов. Дальность хода - 2500 миль (при скорости хода 12 узлов). Автономность - не менее 10 суток.

Согласно открытым источникам, корабль оборудован установкой вертикального пуска (УВП) 3С14 на 8 крылатых ракет "Оникс", в перспективе 3M22 "Циркон", а также "Калибр", что позволяет наносить удары этими ракетами по наземным целям на расстояние до 1500 км (с неядерной боевой частью) по другим данным до 2000 км.

Артиллерийское вооружение корабля представлено одной 100 мм АУ А-190 "Универсал" и одной 30 мм автоматической АУ АК-630М-2 "Дуэт" с двумя вращающимися шестиствольными пушками. МРК также вооружен двумя пусковыми установками ЗУР 3М-47 "Гибка ", двумя 14,5 мм и тремя 7,62 мм пулеметами.



Россия продолжает терять корабли



Напомним, что во время войны с Украиной россияне уже потеряли немало кораблей в частности Черноморского флота. Так, недавно украинским военным удалось атаковать большие десантные корабли в Крыму, а именно - "Ямал" и "Азов".



В ВМС также подтвердили поражение российского среднего разведывательного корабля "Иван Хурс".



Кроме того, силы обороны Украины 24 марта попали ракетой "Нептун" в большой десантный корабль "Константин Ольшанский", который Россия украла у Украины еще в 2014 году во время оккупации Крыма.



Как рассказывал недавно спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в комментарии РБК-Украина, с начала полномасштабной войны украинским бойцам удалось уничтожить четыре больших десантных корабля Черноморского флота РФ, а на ходу у российских оккупантов остались 5 БДК.