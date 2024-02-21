



В РФ задержали девушку экс-чемпиона мира по боксу – помогала ВСУ

Любимая девушка бывшего обладателя титула IBO в полусреднем весе Криса ван Хердена задержана правоохранителями в Российской Федерации. Ксению Карелину задержали на въезде в Россию, куда пара направлялась, чтобы посетить родных.



Напомним, Херден – 36-летний южноафриканский боксер, который на профессиональном уровне выступает с 2006 года. Бывший чемпион IBO в полусреднем весе.



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"Взываю о молитве. В России задержана моя девушка. Боремся за тебя, Ксения, и любим", – написал Херден в социальной сети Х (Twitter)



‼️ Please pray ‼️



Russia has detained my girlfriend 😭😭 pic.twitter.com/fobBrqqGtk — Chris van Heerden (@TheHeat001) February 20, 2024



За что же задержали девушку. Согласно информации российских пропагандистских СМИ, уголовное дело в отношении Ксении Карелиной связано с ее поддержкой борьбы народа Украины против российских оккупантов. Так, 24 февраля 2022 года она перевела 51,8 долл в один из фондов для помощи Украине и ВСУ. И теперь за это ей грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Сообщается также, что на территории США Ксения Карелина неоднократно участвовала в акциях в поддержку Украины.



Отметим, что Карелина имеет гражданство РФ и США и проживает в Лос-Анджелесе.