В РФ задержали девушку экс-чемпиона мира по боксу – помогала ВСУ

Любимая девушка бывшего обладателя титула IBO в полусреднем весе Криса ван Хердена задержана правоохранителями в Российской Федерации. Ксению Карелину задержали на въезде в Россию, куда пара направлялась, чтобы посетить родных.



Напомним, Херден – 36-летний южноафриканский боксер, который на профессиональном уровне выступает с 2006 года. Бывший чемпион IBO в полусреднем весе.



"Взываю о молитве. В России задержана моя девушка. Боремся за тебя, Ксения, и любим", – написал Херден в социальной сети Х (Twitter)



‼️ Please pray ‼️



Russia has detained my girlfriend 😭😭 pic.twitter.com/fobBrqqGtk