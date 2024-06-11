



В РФ стартовал второй этап ядерных учений

В России стартовал второй этап учений нестратегических ядерных сил.



Об этом сообщало министерство обороны страны.



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В рамках учений будет отрабатываться совместная подготовка частей ВС РФ и Беларуси к боевому применению нестратегического ядерного оружия.



По данным оборонного ведомства России, целью учений является обеспечение суверенитета и территориальной целостности. В ходе первого этапа отрабатывались задачи получения учебных специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер", а также снаряжение авиации специальными боевыми частями ракет "Кинжал".