В РФ стартовал второй этап ядерных учений
В России стартовал второй этап учений нестратегических ядерных сил.
Об этом сообщало министерство обороны страны.
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В рамках учений будет отрабатываться совместная подготовка частей ВС РФ и Беларуси к боевому применению нестратегического ядерного оружия.
По данным оборонного ведомства России, целью учений является обеспечение суверенитета и территориальной целостности. В ходе первого этапа отрабатывались задачи получения учебных специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер", а также снаряжение авиации специальными боевыми частями ракет "Кинжал".