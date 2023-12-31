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В РФ школьника посадили за "госизмену"
31.12.2023 05:30 Алина Груднева

В РФ школьника посадили за "госизмену"

В России впервые в истории школьника осудили по статье о госизмене.

По данным "Русской службы Би-би-си", приговор вынесен в закрытом режиме в Адыгее местному жителю, 18-летнему Кевину Лику.

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Согласно обвинению, в период с 23 декабря 2021 года по 8 февраля 2023 года парень наблюдал и фотографировал "места дислокации" российской войсковой части в Майкопе, после чего отправлял снимки "представителю иностранного государства". Уточняется, что Лик был не согласен с политическим курсом Кремля и полномасштабным вторжением РФ в Украину.

В итоге, школьнику дали с учетом смягчающих обстоятельств в виде возраста четыре года колонии общего режима.

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