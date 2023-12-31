



В РФ школьника посадили за "госизмену"

В России впервые в истории школьника осудили по статье о госизмене.



По данным "Русской службы Би-би-си", приговор вынесен в закрытом режиме в Адыгее местному жителю, 18-летнему Кевину Лику.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Согласно обвинению, в период с 23 декабря 2021 года по 8 февраля 2023 года парень наблюдал и фотографировал "места дислокации" российской войсковой части в Майкопе, после чего отправлял снимки "представителю иностранного государства". Уточняется, что Лик был не согласен с политическим курсом Кремля и полномасштабным вторжением РФ в Украину.



В итоге, школьнику дали с учетом смягчающих обстоятельств в виде возраста четыре года колонии общего режима.