



В РФ боец спецназа подстрелил начальника наркоконтроля

В России, в Приморском крае, боец спецназа во время выполнения операции "Мак" неудачно оступился и подстрелил начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков. Согласно информации, правоохранительные органы получили наводку о неизвестных гражданах, которые готовили закладки с наркотиками, неподалеку от села Барабаш-Левада.



Как сообщает Telegram-канал Baza, майор полиции, начальник ОКОН Виталий Моисеенко патрулировал местность с коллегой. Боец спецназа "Гром" услышал шорох и неудачно оступился, случайно нажав на спусковой крючок автомата и выпустил четыре пули.



Одна из них попала в ногу майора Моисеенко и сломала ему несколько костей.



Начальника ОКОН пришлось госпитализировать в хирургическое отделение местной больницы, а по факту случившегося назначили проверку.

