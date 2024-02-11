В результате крушения вертолета в Калифорнии погибли 6 человек
Шесть человек, в том числе главный исполнительный директор одного из крупнейших нигерийских банков, погибли в результате крушения вертолета в Южной Калифорнии, сообщили власти.
Шесть человек находились на борту вертолета, когда он разбился недалеко от города Ниптон, штат Калифорния, говорится в заявлении Федерального управления гражданской авиации США.
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Смерть генерального директора Access Bank Group Герберта Вигве подтвердила генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала в своем сообщении на сайте X, а также бывший председатель правления Nigerian Exchange Group Абимбола Огунбанджо.
"Ужасно опечалена новостью о страшной гибели Герберта Вигве, генерального директора Access Bank, его жены и сына, а также Бимбо Огунбанджо в результате крушения вертолета", - написала Оконджо-Ивеала на сайте X.