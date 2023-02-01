



В реку Иордан упала машина: люди застряли в ловушке

Четыре человека оказались в ловушке после падения автомобиля в реку Иордан возле моста Пкак на севере Израиля.



На место прибыли четыре пожарно-спасательных отряда со станции Галилея-Голаны для спасения людей, сообщает Jerusalem Post.



Трое из четырех попавших в ловушку смогли выбраться и встать на крышу автомобиля, в то время как другой человек все еще находился внутри.



Благодаря усилиям спасателей все четверо были спасены и переданы для дальнейшего лечения медицинскому персоналу.