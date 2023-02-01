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В реку Иордан упала машина: люди застряли в ловушке
01.02.2023 07:24 Ольга Белозерова

В реку Иордан упала машина: люди застряли в ловушке

Четыре человека оказались в ловушке после падения автомобиля в реку Иордан возле моста Пкак на севере Израиля. 

На место прибыли четыре пожарно-спасательных отряда со станции Галилея-Голаны для спасения людей, сообщает Jerusalem Post.

Трое из четырех попавших в ловушку смогли выбраться и встать на крышу автомобиля, в то время как другой человек все еще находился внутри. 

Благодаря усилиям спасателей все четверо были спасены и переданы для дальнейшего лечения медицинскому персоналу.

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