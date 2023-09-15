В пустыне образовались озера и реки: Последствия урагана в Ливии – фото
Средиземноморский ураган “Даниэль” нанес значительные разрушения из-за наводнения и привел к гибели более 11 тысяч людей в обычно засушливой Ливии.
Фото, сделанные спутником Sentinel-2, наблюдающим за Землей, показывают масштабы катастрофы. На снимках можно увидеть озера и речные системы, образовавшиеся на территории пустыни, а также районы, которые затопило наводнением прибрежный город Дерна.
Два фото — до и после прохождения Средиземноморского циклона «Даниэль» того, который вызвал сильные наводнения в Ливии.— Блізкі космас. (@nadvorie) September 13, 2023
Как мы можем видеть, в ливийской пустыне образовались обширные затопленные территории. Фото со спутника Sentinel-2, снимки от 2 и 12 сентября. pic.twitter.com/7kN3qH3QOa
16/ Focus on the Dnipro Floodplain (former Kakhovka Reservoir) time-series, JUN-SEP 2023— David Helms (@davidhelms570) September 11, 2023
Nikopol-Enerhodar Upper Floodplain
Sentinel 2 Chlorophyll-a pic.twitter.com/Oin8d3OmqU
Flooding in the desert!— Hydrology IRPI-CNR (@Hydrology_IRPI) September 13, 2023
As seen yesterday from @ESA_EO @CopernicusEU #Sentinel-2
You can explore here: https://t.co/Cyq5PbnTmO#StormDaniel #Lybia @Giulio_Firenze @FerdinandoC pic.twitter.com/bARgEMofWo