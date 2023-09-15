



В пустыне образовались озера и реки: Последствия урагана в Ливии – фото

Средиземноморский ураган “Даниэль” нанес значительные разрушения из-за наводнения и привел к гибели более 11 тысяч людей в обычно засушливой Ливии.



Фото, сделанные спутником Sentinel-2, наблюдающим за Землей, показывают масштабы катастрофы. На снимках можно увидеть озера и речные системы, образовавшиеся на территории пустыни, а также районы, которые затопило наводнением прибрежный город Дерна.

Два фото — до и после прохождения Средиземноморского циклона «Даниэль» того, который вызвал сильные наводнения в Ливии.



Как мы можем видеть, в ливийской пустыне образовались обширные затопленные территории. Фото со спутника Sentinel-2, снимки от 2 и 12 сентября. pic.twitter.com/7kN3qH3QOa — Блізкі космас. (@nadvorie) September 13, 2023