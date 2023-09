В пустыне образовались озера и реки: Последствия урагана в Ливии – фото

Средиземноморский ураган “Даниэль” нанес значительные разрушения из-за наводнения и привел к гибели более 11 тысяч людей в обычно засушливой Ливии.



Фото, сделанные спутником Sentinel-2, наблюдающим за Землей, показывают масштабы катастрофы. На снимках можно увидеть озера и речные системы, образовавшиеся на территории пустыни, а также районы, которые затопило наводнением прибрежный город Дерна.

16/ Focus on the Dnipro Floodplain (former Kakhovka Reservoir) time-series, JUN-SEP 2023 Nikopol-Enerhodar Upper Floodplain Sentinel 2 Chlorophyll-a pic.twitter.com/Oin8d3OmqU

Flooding in the desert!

As seen yesterday from @ESA_EO @CopernicusEU #Sentinel-2

You can explore here: https://t.co/Cyq5PbnTmO#StormDaniel #Lybia @Giulio_Firenze @FerdinandoC pic.twitter.com/bARgEMofWo