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В пустыне образовались озера и реки: Последствия урагана в Ливии – фото
15.09.2023 20:04 Наталья Богинская

В пустыне образовались озера и реки: Последствия урагана в Ливии – фото

Средиземноморский ураган “Даниэль” нанес значительные разрушения из-за наводнения и привел к гибели более 11 тысяч людей в обычно засушливой Ливии.

Фото, сделанные спутником Sentinel-2, наблюдающим за Землей, показывают масштабы катастрофы. На снимках можно увидеть озера и речные системы, образовавшиеся на территории пустыни, а также районы, которые затопило наводнением прибрежный город Дерна.

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