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В посольство Израиля в Гааге бросили горящий предмет
21.03.2024 14:45 MIGnews.com

В посольство Израиля в Гааге бросили горящий предмет

Полиция Нидерландов сообщает, что задержала в Гааге подозреваемого в том, что он бросил  горящий предмет в посольство Израиля.

«Около 10:50 человек бросил горящий предмет в посольство Израиля на проспекте Йохан де Вит в Гааге», — пишет полиция на X.

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«Мы задержали подозреваемого. Никто не пострадал. Мы проводим расследование", - говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел заявляет, что знает об инциденте и контролирует реакцию на местах.
 

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