



В посольство Израиля в Гааге бросили горящий предмет

Полиция Нидерландов сообщает, что задержала в Гааге подозреваемого в том, что он бросил горящий предмет в посольство Израиля.



«Около 10:50 человек бросил горящий предмет в посольство Израиля на проспекте Йохан де Вит в Гааге», — пишет полиция на X.



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«Мы задержали подозреваемого. Никто не пострадал. Мы проводим расследование", - говорится в сообщении.



Министерство иностранных дел заявляет, что знает об инциденте и контролирует реакцию на местах.

