



В Польше срочно созвали совещание комитета национальной безопасности

После сообщений прессы о том, что на территории Польши упали две, предположительно, российские ракеты, объявлено о срочном созыве комитета национальной безопасности под председательством премьера Матеуша Моравецкого.



Официальный представитель правительства Петр Мюллер сказал, что в Польше кризисная ситуация, но он предоставит дополнительную информацию после заседания комитета.



