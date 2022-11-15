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В Польше срочно созвали совещание комитета национальной безопасности
15.11.2022 20:43 Ольга Белозерова

В Польше срочно созвали совещание комитета национальной безопасности

После сообщений прессы о том, что на территории Польши упали две, предположительно, российские ракеты, объявлено о срочном созыве комитета национальной безопасности под председательством премьера Матеуша Моравецкого.

Официальный представитель правительства Петр Мюллер сказал, что в Польше кризисная ситуация, но он предоставит дополнительную информацию после заседания комитета.

 

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