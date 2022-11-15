В Польше срочно созвали совещание комитета национальной безопасности
После сообщений прессы о том, что на территории Польши упали две, предположительно, российские ракеты, объявлено о срочном созыве комитета национальной безопасности под председательством премьера Матеуша Моравецкого.
Официальный представитель правительства Петр Мюллер сказал, что в Польше кризисная ситуация, но он предоставит дополнительную информацию после заседания комитета.
Premier @MorawieckiM zwołał w trybie pilnym Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych.— Piotr Müller (@PiotrMuller) November 15, 2022