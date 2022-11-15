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СМИ: На территории Польши упали две российские ракеты, убиты два человека
15.11.2022 20:34 Ольга Белозерова

СМИ: На территории Польши упали две российские ракеты, убиты два человека

Польская пресса сообщает о том, что на территории Польши упали две ракеты, предположительно, российские.

Корреспондент Radio Zet неофициально сообщил, что в селе Пшеводув вблизи украинской границы упали две ракеты и попали в зерносушилки. Утверждается, что два человека погибли.

Тем временем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. 

Официальный представитель правительства Петр Мюллер сказал, что в Польше кризисная ситуация, но он предоставит дополнительную информацию после заседания комитета.
 

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