СМИ: На территории Польши упали две российские ракеты, убиты два человека
Польская пресса сообщает о том, что на территории Польши упали две ракеты, предположительно, российские.
Корреспондент Radio Zet неофициально сообщил, что в селе Пшеводув вблизи украинской границы упали две ракеты и попали в зерносушилки. Утверждается, что два человека погибли.
Тем временем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.
Официальный представитель правительства Петр Мюллер сказал, что в Польше кризисная ситуация, но он предоставит дополнительную информацию после заседания комитета.
Premier @MorawieckiM zwołał w trybie pilnym Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych.— Piotr Müller (@PiotrMuller) November 15, 2022