



СМИ: На территории Польши упали две российские ракеты, убиты два человека

Польская пресса сообщает о том, что на территории Польши упали две ракеты, предположительно, российские.



Корреспондент Radio Zet неофициально сообщил, что в селе Пшеводув вблизи украинской границы упали две ракеты и попали в зерносушилки. Утверждается, что два человека погибли.



Тем временем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.



Официальный представитель правительства Петр Мюллер сказал, что в Польше кризисная ситуация, но он предоставит дополнительную информацию после заседания комитета.

