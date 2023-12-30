



В Польше поиском залетевшей ракеты РФ займутся военные

Оперативное командование Польши привлечет военных для поиска российской ракеты, которая вторглась в воздушное пространство страны во время массированного обстрела Украины 29 декабря, или ее обломков.



"30 декабря в Люблинском воеводстве будет проводиться наземный поиск возможных элементов объекта, нарушившего вчера воздушное пространство Польши. К поискам будут привлечены около 480 бойцов WOT", - сообщили в командовании.



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Поисками займутся бойцы 2-й Люблинской бригады территориальной обороны и 19-й бригады территориальной обороны реки Буг. Операция будет проводиться к юго-востоку от Замостья.