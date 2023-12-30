В Польше отчитались о поисках влетевшей российской ракеты
По состоянию на вечер, 30 декабря, польские военные так и не нашли следов российской ракеты, которая вторглась в воздушное пространство страны во время массированного обстрела Украины 29 декабря.
Информацию об этом опубликовала пресс-служба оперативного командования Вооруженных сил Польши.
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"Проверка обозначенной территории с участием почти 500 человек была завершена в 15:00. Результат был отрицательным. Не обнаружено ничего, что могло бы угрожать безопасности жителей Люблинщины. Мы не планируем никаких дальнейших мероприятий по проверке на местах", - сказано в сообщении.
Оперативное командование поблагодарило бойцов WOT за готовность и профессионализм, а жителей за понимание.
O godz. 15.00 zakończono sprawdzanie wyznaczonego obszaru, w które zaangażowanych było niemal 500 @terytorialsi.— Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) December 30, 2023
Wynik poszukiwań negatywny. Nie znaleziono nic co mogłoby zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców Lubelszczyzny. Działalność wojska została zakończona i nie planujemy… pic.twitter.com/RvHrfCastU