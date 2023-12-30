



В Польше отчитались о поисках влетевшей российской ракеты

По состоянию на вечер, 30 декабря, польские военные так и не нашли следов российской ракеты, которая вторглась в воздушное пространство страны во время массированного обстрела Украины 29 декабря.



Информацию об этом опубликовала пресс-служба оперативного командования Вооруженных сил Польши.



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"Проверка обозначенной территории с участием почти 500 человек была завершена в 15:00. Результат был отрицательным. Не обнаружено ничего, что могло бы угрожать безопасности жителей Люблинщины. Мы не планируем никаких дальнейших мероприятий по проверке на местах", - сказано в сообщении.



Оперативное командование поблагодарило бойцов WOT за готовность и профессионализм, а жителей за понимание.