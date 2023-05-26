



В Польше хотят закрыть границу из-за потока грузов из России

Министерство внутренних дел Польши представило законопроект о закрытии границы с Беларусью относительно движения грузов из Беларуси и России.



Об этом сообщает Reuters.



Как считает замглавы польского МВД Мацей Вонсик, за прошлый год резко выросла контрабанда оружия, боеприпасов и фальшивых документов в Польшу. Об этом он говорил, отмечая ситуацию на границе с Украиной.



По его словам, в 2022 году было изъято более 8,3 тысяч единиц оружия, и это только на украинской границе. На российской и белорусской ситуация совершенно иная, в связи с чем и было подано соответствующее обращение.

