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В Польше хотят закрыть границу из-за потока грузов из России
26.05.2023 17:30 Алина Груднева

В Польше хотят закрыть границу из-за потока грузов из России

Министерство внутренних дел Польши представило законопроект о закрытии границы с Беларусью относительно движения грузов из Беларуси и России.

Об этом сообщает Reuters.

Как считает замглавы польского МВД Мацей Вонсик, за прошлый год резко выросла контрабанда оружия, боеприпасов и фальшивых документов в Польшу. Об этом он говорил, отмечая ситуацию на границе с Украиной.

По его словам, в 2022 году было изъято более 8,3 тысяч единиц оружия, и это только на украинской границе. На российской и белорусской ситуация совершенно иная, в связи с чем и было подано соответствующее обращение.
 

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