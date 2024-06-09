



В Подмосковье самолет сел посреди шоссе

В субботу, 8 июня, пассажирский легкомоторный самолет Piper совершил вынужденную посадку на оживленное Тураевское шоссе в Подмосковье.



Об этом сообщают российские СМИ.



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Уточняется, что пострадавших в результате происшествия нет. На борту находилось три человека.



Пилот задержае до выяснения обстоятельств. Речь идет о самолете, который совершал экскурсионный перелет. По предварительным данным, вынужденная посадка была совершена из-за проблем с топливом у самолета.