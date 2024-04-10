



В Подмосковье ловят предполагаемого сообщника напавших на Крокус

В подмосковном Чехове 10 апреля ввели план "сирена".



По данным главы городского округа, спецслужбы пытаются поймать предполагаемого сообщника тех, кто напал на "Крокус Сити Холл".



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"В ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что на территории г.о. Чехов укрывается пособник террористов. Прошу всех сохранять спокойствие", - сказано в сообщении.



По данным российских СМИ, подозреваемый скрывается в лесу.