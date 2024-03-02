



В Питере порт подвергся атаке БПЛА

Вечером, 2 марта, в Санкт-Петербурге беспилотники атаковали порт Бронка.



Об этом сообщил местный губернатор Беглов.



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По его словам, системы подавления приведены в состояние готовности. Он также добавил, что в Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО. Воздушные цели якобы были поражены над акваторией Финского залива. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.



Незадолго до этого в питерском аэропорту Пулково были введены ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов из-за угроза атаки БПЛА.

В Ломоносове в районе порта Бронка 💥💥 прозвучали два мощных взрыва. Предположительно, был сбит беспилотник над акваторией Финского залива pic.twitter.com/X6Fn8xVoMz — AS74🇱🇹🇺🇦 LIFE #2 (@AS74LifeNumber2) March 2, 2024

💥В порту Бронка Санкт-Петербургу вибухи. Атака невідомих БПЛА pic.twitter.com/sgcLy25Khj — Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) March 2, 2024