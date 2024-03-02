В Питере порт подвергся атаке БПЛА
Вечером, 2 марта, в Санкт-Петербурге беспилотники атаковали порт Бронка.
Об этом сообщил местный губернатор Беглов.
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По его словам, системы подавления приведены в состояние готовности. Он также добавил, что в Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО. Воздушные цели якобы были поражены над акваторией Финского залива. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Незадолго до этого в питерском аэропорту Пулково были введены ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов из-за угроза атаки БПЛА.
В Ломоносове в районе порта Бронка 💥💥 прозвучали два мощных взрыва. Предположительно, был сбит беспилотник над акваторией Финского залива pic.twitter.com/X6Fn8xVoMz— AS74🇱🇹🇺🇦 LIFE #2 (@AS74LifeNumber2) March 2, 2024
💥В порту Бронка Санкт-Петербургу вибухи. Атака невідомих БПЛА pic.twitter.com/sgcLy25Khj— Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) March 2, 2024
г. Ломоносов. в составе г. Санкт-Петербург.#бавовна— Андрей74🇺🇦💪 (Санкции 💩!) (@andersen7474) March 2, 2024
Два мощнейших взрыва прозвучали в районе порта Бронка. Местные в панике!!!😱😱😱
путинские уже отчитались об уничтожении 2 БПЛА. Верится с трудом.🤷♂️
Нужно больше информации!☝️ pic.twitter.com/SOlCwPWUX5