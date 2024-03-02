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В Питере порт подвергся атаке БПЛА
02.03.2024 20:14 Алина Груднева

В Питере порт подвергся атаке БПЛА

Вечером, 2 марта, в Санкт-Петербурге беспилотники атаковали порт Бронка.

Об этом сообщил местный губернатор Беглов.

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По его словам, системы подавления приведены в состояние готовности. Он также добавил, что в Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО. Воздушные цели якобы были поражены над акваторией Финского залива. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Незадолго до этого в питерском аэропорту Пулково были введены ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов из-за угроза атаки БПЛА.

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