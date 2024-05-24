Новости » Происшествия
В перестрелке в Стамбуле погибли три человека
24.05.2024 08:15 Алина Груднева

В перестрелке в Стамбуле погибли три человека

Вечером, 23 мая, в Стамбуле произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека.

Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"В результате инцидента погибли 3 человека, в общей сложности 5 человек получили ранения, двое из них — тяжелые. Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы и им оказана помощь", - сообщил губернатор.

По версии следствия, перестрелка произошла во время спора между двумя группами людей возле кафе. Ведется расследование.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы