В перестрелке в Стамбуле погибли три человека
Вечером, 23 мая, в Стамбуле произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека.
Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.
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"В результате инцидента погибли 3 человека, в общей сложности 5 человек получили ранения, двое из них — тяжелые. Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы и им оказана помощь", - сообщил губернатор.
По версии следствия, перестрелка произошла во время спора между двумя группами людей возле кафе. Ведется расследование.
İstanbul Valiliği'nin açıklaması;— Yurttan Haberler (@yurttanhabercom) May 23, 2024
"Olayda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır olmak üzere toplam 5 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir."#istanbul #üsküdar #silah #saldırı pic.twitter.com/2aDxXNYD6L