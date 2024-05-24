



В перестрелке в Стамбуле погибли три человека

Вечером, 23 мая, в Стамбуле произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека.



Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.



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"В результате инцидента погибли 3 человека, в общей сложности 5 человек получили ранения, двое из них — тяжелые. Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы и им оказана помощь", - сообщил губернатор.



По версии следствия, перестрелка произошла во время спора между двумя группами людей возле кафе. Ведется расследование.