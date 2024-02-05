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В пекарне в Лисичанске ликвидирован "министр ЛНР", – росСМИ
05.02.2024 13:24 Mignews

В пекарне в Лисичанске ликвидирован "министр ЛНР", – росСМИ

В пекарне в Лисичанске ликвидирован "министр ЛНР", – росСМИ

3 февраля российские оккупанты заявили об "обстреле пекарни" в Лисичанске Луганской области, традиционно, обвинив в этом Украину. Тогда они заявили, что якобы погибли гражданские.

Уже в понедельник, 5 февраля, российские пропагандистские СМИ заявил о том, что во время удара ВСУ по пекарне ликвидирован так называемый "министр МЧС ЛНР" Алексей Потелещенко.

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Почему коллаборант был в кафе и какие причины атаки – пропагандисты не уточняют.

Тем временем украинский журналист Денис Казанский, ссылаясь на сообщение российской пропагандистки, сообщил, что в кафе рядом с "министром МЧС ЛНР" было много силовиков, которые "почти все ликвидировались". 

Сдали гауляйтеров местные, уточнил журналист.

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