В Панаме мужчина начал стрелять по эко-активистам
В Панаме мужчина в возрасте устал наговариваться с эко-активистами, которые перекрыли шоссе. Он достал пистолет и открыл огонь на поражение, расшвыривая плакаты и заграждения, которые установили эко-активисты.
В Панаме 77-летний мужчина застрелил двух климатических активистов, перегородивших дорогу. pic.twitter.com/6GPjiodmVN— Ateo Breaking (@AteoBreaking) November 9, 2023
Никто не ожидал, что мужчина будет стрелять. Но, уложив одного, он спокойно продолжал расчищать путь. И когда на его пути встал еще один активист, мужчина выстрелил еще раз.
Don’t mess with the old man from Jurassic Park. He will spare no expense on his legal defense— Mr. BigglesWorth (@Twitermytweet) November 9, 2023
Kenneth Darlington, 77, a lawyer and professor who holds dual citizenship in the US and Panama, has been arrested after shooting two environmental protesters blocking a Panamanian… pic.twitter.com/zCIB9nRBte
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В итоге полиция арестовала стрелка. Им оказался юрист и профессор на пенсии Кеннет Франклин Дарлингтон Салас с двойным гражданством - США/Панама. Местные СМИ уже сообщают, что из-за преклонного возраста профессора могут приговорить к домашнему аресту вместо тюремного заключения.