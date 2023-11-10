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В Панаме мужчина начал стрелять по эко-активистам
10.11.2023 00:30 Катя Шульц

В Панаме мужчина начал стрелять по эко-активистам

В Панаме мужчина в возрасте устал наговариваться с эко-активистами, которые перекрыли шоссе. Он достал пистолет и открыл огонь на поражение, расшвыривая плакаты и заграждения, которые установили эко-активисты.


Никто не ожидал, что мужчина будет стрелять. Но, уложив одного, он спокойно продолжал расчищать путь. И когда на его пути встал еще один активист, мужчина выстрелил еще раз.
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В итоге полиция арестовала стрелка. Им оказался юрист и профессор на пенсии Кеннет Франклин Дарлингтон Салас с двойным гражданством - США/Панама. Местные СМИ уже сообщают, что из-за преклонного возраста профессора могут приговорить к домашнему аресту вместо тюремного заключения.

 

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