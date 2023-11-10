



В Панаме мужчина начал стрелять по эко-активистам

В Панаме мужчина в возрасте устал наговариваться с эко-активистами, которые перекрыли шоссе. Он достал пистолет и открыл огонь на поражение, расшвыривая плакаты и заграждения, которые установили эко-активисты.

В Панаме 77-летний мужчина застрелил двух климатических активистов, перегородивших дорогу. pic.twitter.com/6GPjiodmVN — Ateo Breaking (@AteoBreaking) November 9, 2023

Don’t mess with the old man from Jurassic Park. He will spare no expense on his legal defense



Kenneth Darlington, 77, a lawyer and professor who holds dual citizenship in the US and Panama, has been arrested after shooting two environmental protesters blocking a Panamanian… pic.twitter.com/zCIB9nRBte — Mr. BigglesWorth (@Twitermytweet) November 9, 2023

Никто не ожидал, что мужчина будет стрелять. Но, уложив одного, он спокойно продолжал расчищать путь. И когда на его пути встал еще один активист, мужчина выстрелил еще раз.В итоге полиция арестовала стрелка. Им оказался юрист и профессор на пенсии Кеннет Франклин Дарлингтон Салас с двойным гражданством - США/Панама. Местные СМИ уже сообщают, что из-за преклонного возраста профессора могут приговорить к домашнему аресту вместо тюремного заключения.