В Ор-Акива произошли столкновения
Вечером, 25 марта, в Ор-Акива произошли столкновения между демонстрантами против правовой реформы и ее сторонниками.
Напомним, что туда прибыли тысячи противников "судебной революции".
Параллельно выступили около 600 сторонников, вышедших поддержать правительство. Они кричали демонстрантам: "Анархисты, убирайтесь из нашего города. Идите в Газу и Умм эль-Фахм".
Дорога была перекрыта. Полиция пытается сторонников и противников реформы.
עוד רגע באור עקיבא pic.twitter.com/QXcXNkf4fZ— Shraga Tichover 🚵 (@ShragaTichover) March 25, 2023
אלפים באור עקיבא הבנו שלום עליכם. pic.twitter.com/zefVZOWNQW— 🏳️🌈🇮🇱Avigail Hindi (@gailhindi) March 25, 2023