



В Ор-Акива произошли столкновения

Вечером, 25 марта, в Ор-Акива произошли столкновения между демонстрантами против правовой реформы и ее сторонниками.



Напомним, что туда прибыли тысячи противников "судебной революции".



Параллельно выступили около 600 сторонников, вышедших поддержать правительство. Они кричали демонстрантам: "Анархисты, убирайтесь из нашего города. Идите в Газу и Умм эль-Фахм".



Дорога была перекрыта. Полиция пытается сторонников и противников реформы.





עוד רגע באור עקיבא pic.twitter.com/QXcXNkf4fZ — Shraga Tichover ⁦🚵 (@ShragaTichover) March 25, 2023