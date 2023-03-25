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В Ор-Акива произошли столкновения
25.03.2023 20:14 Алина Груднева

В Ор-Акива произошли столкновения

Вечером, 25 марта, в Ор-Акива произошли столкновения между демонстрантами против правовой реформы и ее сторонниками.

Напомним, что туда прибыли тысячи противников "судебной революции".

Параллельно выступили около 600 сторонников, вышедших поддержать правительство. Они кричали демонстрантам: "Анархисты, убирайтесь из нашего города. Идите в Газу и Умм эль-Фахм".

Дорога была перекрыта. Полиция пытается сторонников и противников реформы.

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