



В ООН подсчитали, сколько украинцев пострадали от атак РФ в марте

В марте в результате атак войск РФ в Украине погибли или были ранены минимум 57 детей, что вдвое больше, чем в феврале 2024 года. Погибли или были ранены минимум 604 гражданских лица, а это на 20% больше, чем, опять же, в феврале 2024 года.



Такие цифры опубликованы в новом отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.



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Увеличение количества потерь среди гражданского населения в марте в ООН называют в основном из-за атак войск РФ с применением ракет и боеприпасов по всей Украине, а также усиления воздушных бомбардировок вблизи линии фронта.



Все эти потери – следствие, в частности, увеличения использования управляемых и неуправляемых авиационных бомб войсками РФ.



В ООН отметили, что большинство жертв среди гражданского населения (93,5%), разрушение образовательных и медицинских учреждений (98%) и критической инфраструктуры (95%) зафиксированы на территории, подконтрольной правительству Украины.



Кроме того, в марте масштабные скоординированные атаки на объекты критической инфраструктуры также разрушили или повредили по меньшей мере 20 энергетических объектов по всей стране, временно нарушив доступ к электроэнергии для миллионов людей в крупных городах и сельской местности. В некоторых районах также было нарушено водоснабжение.



Согласно данным отчета, всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2024 года Мониторинговая миссия зафиксировала 10810 убитых и 20556 раненых гражданских украинцев.