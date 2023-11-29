Новости » Происшествия
В оккупированной Керчи столкнулись три судна РФ, – паблики | Фото: pixabay.com
29.11.2023 10:58 Mignews

В оккупированной Керчи столкнулись три судна РФ, – паблики

Утро 29 ноября проходит весьма активно: в пабликах обсуждают столкновение трех российских кораблей во временно оккупированной Керчи из-за разыгравшегося шторма. 

Как сообщает Telegram-канал "SHOT", судно "Матрос Шевченко" снялось с якоря в порту "Кавказ" и попыталось выйти в открытое море. Однако сильные порывы ветра отнесли его на "Матрос Позинич", который не смог избежать удара. Уже вместе их понесло на теплоход "Кавказ-5".

Читайте нас в Telegramтолько самые актуальные и самые проверенные новости

Только через 20 минут после столкновения суда смогли разойтись друг с другом на безопасное расстояние. 

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы