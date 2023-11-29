



В оккупированной Керчи столкнулись три судна РФ, – паблики

Утро 29 ноября проходит весьма активно: в пабликах обсуждают столкновение трех российских кораблей во временно оккупированной Керчи из-за разыгравшегося шторма.



Как сообщает Telegram-канал "SHOT", судно "Матрос Шевченко" снялось с якоря в порту "Кавказ" и попыталось выйти в открытое море. Однако сильные порывы ветра отнесли его на "Матрос Позинич", который не смог избежать удара. Уже вместе их понесло на теплоход "Кавказ-5".



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Только через 20 минут после столкновения суда смогли разойтись друг с другом на безопасное расстояние.



