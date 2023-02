В Нью-Йорке водитель грузовика умышленно сбил 8 человек

Полиция Нью-Йорка в понедельник арестовала водителя грузовика компании U-Haul, обвиняемого в умышленном наезде на пешеходов, в результате чего были ранены по меньшей мере восемь человек.



В результате инцидента в районе Бэй-Ридж нью-йоркского района Бруклин двое жертв были госпитализированы в критическом состоянии, а двое – в тяжелом, сообщил журналистам комиссар городской полиции Кичант Сьюэлл. По словам комиссара, четверо других раненых получили легкие травмы, среди пострадавших есть сотрудник полиции.



Вскоре после ареста Джастин Брэннан, член городского совета, сообщил, что инцидент “был преднамеренным”.



“Этот водитель знал, что делает, знал, что сбивает людей”, — сказал Брэннан, добавив, что, когда водителя остановили, он сказал полиции: “Я хочу умереть”.



На видео, снятом очевидцем, видно, как грузовик едва не задел пешехода на тротуаре, а полицейский автомобиль преследует его. Пешеходу пришлось

отпрыгнуть с пути грузовика, чтобы избежать столкновения.

🇺🇲 : Footage : U-Haul truck strikes several people while a pedestrian manages to get out of the way in Brooklyn on Monday pic.twitter.com/d2rSVsHcpc