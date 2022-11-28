



В Новосибирске мобилизованный прострелил себе ногу

В Новосибирском высшем военном командном училище один из мобилизованных прострелил себе ногу. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщили два источника из числа мобилизованных.



По их словам, пострадавший выстрелил себе в ногу сам для того, чтобы избежать отправки в Украину в зону боевых действий.



"Его сосед по палатке сказал, что парня схватили буквально у дома, сам он не хотел ехать на войну, но не имел возможности скрыться от военкомата. И в итоге решил проблему вот таким способом. Возможно, повлияло еще и то, что тут среди мобилизованных сплошные разговоры о том, что им передают земляки, уже отправленные в зону СВО. На гражданке он не слышал толком о том, какое там пекло. Здесь от этих разговоров не убежишь, вот он и психанул", - сообщил мобилизованный Роман.



По словам источников, пострадавшего уже увезли в больницу.