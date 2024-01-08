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В Нижнем Тагиле на ж/д путях сработало взрывное устройство
08.01.2024 14:53 Алина Груднева

В Нижнем Тагиле на ж/д путях сработало взрывное устройство

Днем, 8 января, в российском Нижнем Тагиле прогремел взрыв на железнодорожных путях.

По данным российских Telegram-каналов, сработало взрывное устройство.

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"Взрыв на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле произошел в районе станции Сан-Донато. Около нее расположена нефтебаза", - сообщает Baza.

Уточняется, что в ходе обысков было найдено недалеко от места взрыва еще одного взрывное устройство. Начато расследование.

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