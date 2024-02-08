



В Никополе расстреляли авто зама мэра: чиновник погиб на месте. Фото

Утром в четверг, 8 февраля, в городе Никополь Днепропетровской области неизвестный расстрелял автомобиль заместителя городского головы Никополя. Чиновник погиб на месте. По данным источников в Нацполиции, одна из основных версий убийства Виталия Журавлева – конфликт с местной группировкой, который продолжается с 2017 года.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



Первым об убийстве заместитель городского головы Виталия Журавлева сообщило местное издание "Прихист". Позже информацию подтвердили в Офисе генерального прокурора и Национальной полиции Украины.



"Около 09:00 утра в полицию поступило сообщение, что неизвестный расстрелял автомобиль, который принадлежит заместителю городского головы Никополя. На месте происшествия полицейские установили, что нападавший применил неустановленное оружие, в результате чего автомобиль загорелся. После тушения пожара в салоне было обнаружено тело 59-летнего мужчины", – говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.



Кто именно причастен к нападению, пока не известно. Прокуроры говорят, что продолжаются неотложные следственные действия с целью установления лиц, причастных к совершению преступления. В полиции же утверждают, что полицейские уже установили приметы нападающего. Сейчас идет сбор и анализ вещественных доказательств, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого.



На розыск подозреваемого ориентирован весь личный состав полиции региона. Для задержания вооруженного нападающего на место выехало руководство областной полиции, спецназовцы КОРД и все правоохранительные структуры.



Днепропетровской областной прокуратурой уже начато досудебное расследование по уголовному производству по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).



Для просмотра фото в большом разрешении кликните на 👇

